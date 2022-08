Gazzetta – Raspadori al Napoli: spunta pure la percentuale sulla rivendita

Il Napoli continua a puntare Giacomo Raspadori anche se il primo incontro tra De Laurentiis e Carnevali si è chiuso con una fumata grigia. Il Sassuolo è bottega cara, fin troppo. Perché Raspadori ha 22 anni e deve ancora dimostrare tanto nel campionato di Serie A, anche se le sue qualità sono già evidenti. Secondo Sky servirà un nuovo incontro tra De Laurentiis e Carnevali per rivedere la trattativa Raspadori, anche perché quello andato in scena ieri a Castel di Sangro ha portato ad un nulla di fatto. Il Sassuolo voleva addirittura una percentuale sulla rivendita, oltre ad una cifra spropositata per il cartellino del giocatore

La notizia viene lanciata da Gazzetta dello Sport che svela le cifre chieste dal Sassuolo per Raspadori: “L’accorto a.d. del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è partito da un paragone recentissimo,

cioè dai 36 milioni più 6 di bonus e il 15% sulla rivendita incassati dal West Ham per Gianluca Scamacca. Ricalcando quell’operazione ha chiesto 40 milioni e una percentuale sulla rivendita anche per l’attaccante bolognese. Dall’altra parte della barricata il numero uno campano si è piazzato sulla valutazione di 30 milioni di euro, ma senza andare oltre“. Per Raspadori bisogna accelerare, così come per il portiere. Il Napoli torna su Navas, dopo i problemi per Kepa. Ma bisogna fare in fretta, la preoccupazione di Spalletti aumenta giorno dopo giorno, anche perché il campionato è alle porte.