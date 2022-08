CORSPORT – Navas al Napoli: arriva la svolta con un nuova formula, tutti i dettagli

Il Napoli deve trovare un portiere in breve tempo, risalgono le quotazioni di Keylor Navas, estremo difensore del Psg. Il portiere del Costa Rica con un passato al Real Madrid ora è chiuso in Francia dalla volontà della società e dell’allenatore di puntare su Donnarumma. Nella scorsa stagione è stato lui il preferito tra i pali, ma ora il Psg ha deciso di puntare sulla nuova generazione e quindi è stato relegato al ruolo di secondo portiere. Navas a 35 anni vuole essere ancora protagonista ed il club azzurro gli può dare questa opportunità.

La formula per portare Navas al Napoli è un prestito biennale, un accordo che potrebbe mettere tutti d’accordo, anche il PSG che però dovrà pagare gran parte del mega ingaggio percepito dal portiere che ha un contratto con i francesi fino al 2024.

Navas al Napoli in prestito: svolta nella trattativa

Altro osservato speciale per la porta è Kepa che ieri ha pubblicato post criptici. Spalletti è molto preoccupato dal calciomercato del Napoli, il blocco per Raspadori e l’assenza di un portiere pesano molto a pochi giorni dall’avvio del campionato di Serie A. Secondo Corriere dello Sport il Napoli può trovare la svolta per Navas con un prestito biennale. Ecco quanto scritto dal quotidiano sportivo: “Il Napoli sta lavorando senza sosta per cercare di superarle e dunque chiudere nel più breve tempo possibile l’ingaggio in prestito del portiere basco, ma il ds Giuntoli ha

parallelamente moltiplicato i contatti con il Psg per Navas. Che tra l’altro, rispetto al collega, potrebbe anche arrivare con una formula differente: in prestito biennale. Keylor Navas, il primo uomo accerchiato da Giuntoli a giugno e poi gradualmente scivolato nelle retrovie in virtù dell’affondo su Kepa. Salvo poi riemergere all’improvviso: i problemi nella trattativa con il Chelsea hanno ravvivato i contatti Napoli-Psg, Giuntoli-Campos, con una novità che garantirebbe anche un minimo di continuità all’eventuale accordo: prestito biennale, con imprescindibile partecipazione del Paris alla copertura dello stipendio. Molto simile a quello di Kepa“.