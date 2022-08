Kepa pubblica uno strano post: Messaggio al Napoli?

Kepa Arrizabalaga sui propri canali social ha pubblicato un post con una clessidra, probabilmente un messaggio al Napoli.

Indizio social sul futuro di Kepa Arrizabalaga, il portiere spagnolo del Chelsea obiettivo numero uno del Napoli in vista della nuova stagione ha pubblicato un prezioso, benché criptico messaggio.

Kepa e il post della clessidra

Kepa sui social è riuscito ad essere molto esplicito sul proprio futuro anche senza parlare. Su Instagram l’ex Athletic Bilbao ha pubblicato una clessidra. Chiarissimo il messaggio relativo al tempo che scorre e che forse sta per scadere in merito alla prossima destinazione. Il portiere è ormai chiuso al Chelsea da Edouard Mendy, titolare da due stagioni.

Kepa addio al Chelsea

A completare il post di Kepa è un collage di foto che ritraggono il portiere con la maglia del Chelsea, ma anche con uno sguardo fiero e che scruta l’orizzonte. Come se Kepa si aspettasse imminenti novità sul proprio futuro professionale alla vigilia di una stagione nella quale il classe ’94 è a caccia di una maglia da titolare per non uscire dal giro della Spagna in vista del Mondiale in Qatar.

Kepa-Napoli: le ultime

Kepa è particolarmente apprezzato da Spalletti per la sua abilità nel gioco con i piedi, Kepa dovrebbe arrivare al Napoli con la formula del prestito secco con buona parte dell’ingaggio pagato dal Chelsea: c’è già l’accordo tra la società azzurra e l’entourage del giocatore, le due società sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli prima del via libera definitivo.

Kepa il post su instagram è per il Napoli?

Ma negli ultimi giorni il portiere spagnolo è stato attivo sui social ed ha dato anche un altro indizio, ovvero un like ad un posto di Fabian Ruiz. I due si conoscono, in quanto calciatori spagnoli, ma è indicativo il fatto che Kepa abbia messo il like proprio in questi giorni in cui si parla di una sua cessione imminente al Napoli. C’è chi è convito che anche l’ultimo post di instagram di Kepa sia una indicazione di calciomercato, nello specifico del fato che sta per arrivare al Napoli. Il giocatore ha scelto la maglia azzurra e lo ha fatto sapere al Chelsea che però deve pagare gran parte del suo stipendio se vuole mandarlo a giocare in Serie A. In questi giorni ci sono stati anche incontri con il suo agente per chiudere l’affare. Come fa intuire Kepa su instagram, oramai è questione di ore e quindi si potrà avere qualche notizia in più sul suo futuro. A Napoli lo attendono i tifosi ma anche Spalletti, che al Corriere della Sera ha parlato di Mertens, Raspadori e Dybala ma non di portieri ma è chiaro che con Meret allo Spezia un sostituto va preso.