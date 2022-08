Armi da taglio, bombe e una calibro 22: Sequestrato arsenale sul pullman dei tifosi

Su un autobus che trasportata tifosi del Rosario Central la polizia ha trovato armi da taglio, bombe e una pistola calibro 22.

Il Rosario Central di Carlos Tevez stra vivendo un periodo davvero nero. Dopo sconfitte in campionato ed eliminazioni in Copa Argentina per “las Canallas” non sembra esserci mai pace. L’ultima notizia negativa arriva dalla maxi retata fatta dalle forze dell’ordine su un pullman che stava trasportando parte dei tifosi a vedere la partita contro il Quilmes. Sequestrato un vero e proprio arsenale nascosto sul mezzo, che ha portato all’arresto dell’autista.

BOMBE E PISTOLE SULL’AUTOBUS DEI TIFOSI DEL ROSARIO CENTRAL

Il blitz delle forze dell’ordine è scattato lungo il tragitto dell’autostrada Cordoba-Rosario. Quando il mezzo si è fermato al casello alcuni agenti della polizia lo hanno controllato da cima a fondo e il risultato è stato scioccante: le forze dell’ordine hanno trovato un arsenale nascosto all’interno del bus: cacciaviti, forbici, svariati coltelli ma soprattutto diversi ordigni da scoppio, una quantità industriale di bevande alcoliche e una pistola con due caricatori.

AUTISTA ARRESTATO

Gli agenti hanno immediatamente sequestrato quanto rinvenuto, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti appuntiti e le armi da taglio, insieme alle undici bombe stordenti, due mortai e un paio di piccoli razzi. La presenza di una pistola, una calibro 22 insieme ai due caricatori e diversi altri proiettili ha fatto scattare le manette nei confronti dell’autista del mezzo, subito arrestato mentre gli altri 60 passeggeri, dopo una perquisizione personale, sono stati smistati su altri mezzi per proseguire il loro viaggio in vista della partita.