CorrSport. De Laurentiis – tifosi, rapporto al minimo storico dal 2004. Il patron non può ignorare questa situazione

De Laurentiis, il rapporto con i tifosi, del Napoli tocca il minimo storico dal 2004. Urge un cambio di rotta.

DE LAURENTIIS – TIFOSI – NAPOLI. Dal ritiro del calcio Napoli a Dimaro è arrivato un messaggio chiaro: il Napoli si è indebolito dopo le partenze di Insigne, Ospina, Mertens e Kalidou. I tifosi sostengono comunque la squadra e Spalletti, ma fischiano De Laurentiis.

Le operazioni del Napoli sul mercato hanno obbedito a una precisa strategia: riduzione del monte ingaggi; ingaggio di giocatori giovani, dotati di talento che tuttavia devono essere messi alla prova della Serie A o alla riprova (Ostigard, sei mesi al Genoa).

Il problema è che se perdi uno dei migliori difensori centrali a livello internazionale e il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Napoli (148 gol) devi cercare di rimpiazzarli nel modo migliore. I tifosi sono furiosi con la dirigenza del Napoli, svanito anche il sogno Dybala, De Laurentiis ora è chiamato a dare certezze alla piazza. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Il problema del Napoli in questo momento non è esclusivamente tecnico. Il materiale umano resta di valore e ci sono riferimenti che abbagliano; non è assolutamente tattico, essendo Spalletti un indiscutibile fattore che induce all’ottimismo con la sua autorevolezza ed il coraggio di essere frontale.

Non è ormai neppure più economico, considerati i «benefici» delle partenze e il benessere che al bilancio ha lasciato in eredità la sforbiciata agli ingaggi.

La questione, adesso, è squisitamente ambientale, perché c’è un senso di distacco che in parte, a Napoli, si percepisce, e c’è una latente disaffezione che Adl non può fingere di ignorare, né derubricare come irrilevante.

Il Napoli non ha mai limpidamente saputo parlare alla gente, o ha sbagliato i toni oppure ha gonfiato esageratamente i modi, e la comunicazione appartiene (esclusivamente) ad un presidente che probabilmente sta toccando il minimo storico, nel suo mandato avviato nel 2004, di simpatia“