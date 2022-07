Presentazione Napoli a Dimaro, fischi per De Laurentiis, Edo non sale sul palco

Napoli, presentazione a Dimaro, fischi per De Laurentiis, Edo resta dietro le quinte e non sale sul palco.

PRESENTAZIONE-NAPOLI-DIMARO. Presentazione ufficiale per il Napoli a Dimaro in Piazza Madonna della Pace. Presenti la squadra azzurra al gran completo e i dirigenti del club partenopeo, ma non Aurelio De Laurentiis, che è stato fischiato dai tifosi. Edo De Laurentiis è rimasto dietro le quinte è non si è presentato sul palco.

Il sindaco di Dimaro ha aperto la presentazione del Napoli per la stagione 2022/23. Il primo cittadino Andrea Lazzaroni ha salutato tutti i tifosi presenti in piazza: “Vi porto saluti e ringraziamenti di tutto il Trentino, della Val di Sole e soprattutto di Dimaro-Folgarida. Una sola parola: grazie! Trasformate il nostro paese in una festa. Ringrazio i tifosi e la squadra, ringrazio il presidente De Laurentiis“. Appena viene nominato il patron del Napoli, la piazza è stata sommersa dai fischi.

Il Sindaco di Dimaro ha cercato di riportare la calma tra i tifosi del Napoli: “No, avete una bella squadra e un grande allenatore. Questa sera rinomino la piazza: stasera si chiama Piazza del Plebiscito”.

Il figlio del presidente azzurro, Edo De Laurentiis, è rimasto dietro le quinte sul palco di piazza Madonna della Pace. Complice il clima di grande contestazione, i dirigenti partenopei hanno preferito non presenziare davanti ai tifosi Napoli, anche per non innescare ulteriori contestazioni.

Durante la presentazione del Napoli, i tifosi hanno intonato alcuni cori per Kalidou Koulibaly: nonostante la cessione al Chelsea il difensore senegalese è rimasto nel cuore di buona parte dei supporters. Nel corso della serata i tifosi hanno dedicato diversi cori anche per un altro grande assente, Dries Mertens.