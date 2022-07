Starace sul palco, parte il coro: “Ciro, Ciro” per Mertens. Fischi per De Laurentiis

Il Napoli si presenta a Dimaro, il team al completo è stato svelato in piazza. Mancano ancora dei giocatori, come ad esempio l’ultimo acquisto Ostigard e altri che sicuramente dovranno arrivare in maglia azzurra. Sul palco è salito Spalletti che ha incitato il pubblico, ma anche alla fine è stato dato spazio anche ai magazzinieri con Tommaso Starace superstar. Lo storico magazziniere del Napoli ha ballato sul palco, con i tifosi assiepati che hanno subito intonato il coro: “Ciro, Ciro”, dedicato a Dries Mertens, che è ancora svincolato e non ha partecipato alla presentazione. Anzi Spalletti ha detto che il Napoli ha perso Mertens.

Dopo la squadra è stata la volta del sindaco di Dimaro, Romedio Menghini che ha voluto salutare tutti, la squadra, il tecnico, l’allenatore ed anche la società con il presidente De Laurentiis. Al nome del patron azzurro sono partiti fischi, tanto che il sindaco è dovuto intervenire e cambiare discorso per riportare l’entusiasmo in piazza.