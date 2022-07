Presentazione Napoli, Spalletti: “Restiamo uniti, i calciatori arriveranno” poi polemica con un tifoso, ovazione per Maro Rui

Presentazione calcio Napoli, Luciano Spalletti è stato il primo ad essere chiamato sul palco di Dimaro. L’allenatore del Napoli ha preso subito la parola ed ha detto: “Alcuni calciatori sono andati via e portano con se delle cose, perché è chiaro che quando va via gente come Ospina, Ghoulam, Mertens, Koulibaly e Insigne, portano via con se delle cose”. Il tecnico mentre parlava ha avuto un battibecco con un tifoso che si lamentava per il calciomercato ed ha detto: “Lo fate stare zitto quello?”. Poi riportata la calma ha detto: “Sono arrivati già dei calciatori ed altri arriveranno, portando con se tanto entusiasmo. Questo è il calcio. Quello che non deve mai mancare è il vostro support ed entusiasmo, quello non è assolutamente sostituibile e nemmeno si può comprare. Dobbiamo stare tutti uniti. Forza Napoli“.

Poi è stata presentata la squadra con una grande ovazione per Mario Rui, un boato di affetto per il giocatore portoghese che nei giorni scorsi era stato oggetto di uno sfottò da parte di un tifoso. Durante la presentazione è stata anche la volta di Kvaratskhelia con Decibel Bellini che gli ha fatto ripetere davanti al pubblico la pronuncia del suo cognome, in modo che tutti potessero impararlo: “Perché allo stadio lo dobbiamo urlare“. Durante la presentazione è partito anche il coro: “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione“.

Non è mancata nemmeno l’ovazione per Dries Mertens ed anche i fischi per Aurelio De Laurentiis, quando il sindaco di Dimaro ha pronunciato il suo nome.