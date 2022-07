Luciano Spalletti dice addio a Dries Mertens, capitolo chiuso?

Alla presentazione del Napoli è intervenuto anche Luciano Spalletti che tra gli altri ha detto addio anche a Dries Mertens. L’allenatore del Napoli ha incluso il nome del belga tra i calciatori che non fanno più parte del Napoli, insieme con Insigne, Ospina, Ghoulam e Koulibaly.

Fino ad ora Mertens non ha trovato l’accordo con un nuovo club, ma neppure con il Napoli. Le parole di Spalletti, però, sembrano aver messo definitivamente fine all’avventura di Mertens in maglia azzurra. Il posto di Mertens dovrebbe essere riempito da Deulofeu, che oggi però ha ha subito un infortunio. Certo che l’addio di Mertens significa veramente tanto per il Napoli, perché sarà estremamente difficile trovare un giocatore così forte a quelle cifre, nonostante il belga abbia comunque 35 anni. Ma che Mertens non fosse più un giocatore del Napoli si è capito anche quando il pubblico di Dimaro ha invocato il nome “Ciro, Ciro” mentre sul palco c’era Tommaso Starace, ma senza che ci fosse nessuna rassicurazione o speranza.