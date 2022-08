Rai – Novità su Raspadori: il Napoli vuole prestito, rifiuto totale di Carnevali, i dettagli

Ciro Venerato giornalista della Rai ha dato le ultime novità sull’affare Raspadori tra Napoli e Sassuolo. Durante il Tgr Sport, emergono dettagli sul vertice tra “Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali a Rivisondoli. Il Napoli nella trattativa aveva offerto anche Petagna, ma c’è stato il rifiuto netto da parte del dirigente degli emiliani che ha rifiutato pure Ounas e Zerbin“. Inoltre De Laurentiis ha chiesto un “pagamento stile Locatelli, offrendo 30 milioni di euro con prestito biennale“.

Napoli-Sassuolo: la trattativa per Raspadori

Anche in questo caso è arrivato il rifiuto di Carnevali che ha fatto sapere che con le “nuove norme federali, diverse da quelle della scorsa estate, questa possibilità non si poteva mettere in prestito, quindi il Sassuolo non poteva accettare l’offerta. Il Sassuolo valuta il giocatore 40 milioni di euro ed al massimo sarebbe disposto a scendere a 38 milioni di euro“. Secondo Ciro Venerato c’è anche una dead line per chiudere la trattativa: “Lunedì prima di Sassuolo-Modena di Coppa Italia bisogna trovare una soluzione. Il nuovo vertice tra De Laurentiis e Carnevali non è ancora fissato“. Aspettano con trepidazione i tifosi, ma attende anche Luciano Spalletti che spera che gli sia completata la rosa almeno per l’inizio del campionato, che prende il via il 15 agosto.