Simeone rifiuta due club, vuole il Napoli. Attenderà all’infinito?

Giovanni Simeone vuole il Napoli, ma il club azzurro non riesce a cedere Petagna e blocca la trattativa. L’argentino rifiuta Siviglia e Nizza. In casa Napoli sono ore frenetiche per il calciomercato. La società deve completare la squadra di Spalletti, estremamente preoccupato da come si stanno mettendo le cose. Il Napoli ad oggi ha un portiere sfiduciato e naviga a vista su Navas e Kepa. Inoltre la trattativa per Raspadori col Sassuolo si è fatta complicata.

De Laurentiis vuole il prestito biennale alla Locatelli, ma Carnevali di oppone energicamente. Insomma c’è poco da stare sereni. Anche Simeone attende segnali dal Napoli, fino ad ora ha rifiutato i club che hanno fatto un sondaggio. Secondo Gazzetta dello Sport il Siviglia ha provato a prenderlo ma la volontà di Simeone è di vestire la maglia azzurra e giocare in Champions League. Quindi ha risposto un “no, grazie”, stessa risposta data anche al Nizza che pur ha provato a capire la fattibilità per l’affare. Simeone e Raspadori sono accomunati dalla volontà ferrea di vestire la maglia del Napoli, ma tutte e due le trattative, per motivi diversi, sono bloccate. Con la differenza che Raspadori gioca e segna in amichevole, mentre Simeone viene tenuto fuori anche dai test match ore campionato. C’è da chiedersi fino a quanto l’attaccante argentino continuerà ad aspettare.