Mertens al Galatasaray: ci siamo, il video non lascia dubbi

Dries Mertens è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray, il giocatore in viaggio per Istanbul. Il giocatore ex Napoli firmerà un ricco contratto da oltre quattro milioni di euro per giocare con il club turco, molto simile a quello offerto dalla Juventus che Mertens ha rifiutato. In verità ci aveva provato pure l’Inter ma il belga, per rispetto dei tifosi napoletani, non ha voluto indossare altre maglie in Italia come fatto in passato anche da altri grandi giocatori come Lavezzi e Cavani.

Mertens al Galatasaray: il video sui social

A certificare l’arrivo di Mertens è apparso anche un video sull’account Twitter del club turco, infatti, è stato pubblicato il video di una schermata di un telefono che imposta una sveglia confrontando i fusi orari di Milano (Italia), Bruxelles (Belgio) e Istanbul (Turchia). Con ogni probabilità, il video scandisce la tabella di marcia del belga che è atteso nella capitale anatolica per visite e firma. Insomma manca veramente poco per l’ufficiale del calciatore belga, che solo qualche giorno fa ha detto definitivamente addio ai tifosi napoletani con un video toccante. Ora comincia un’altra avventura per Mertens, con la maglia del Galatasaray per esportare le magie con la palla che solo il suo estro e la sua classe sa compiere.