Del Genio al Napoli: “Siamo sicuri che i veri amici dicono sempre bravo?”

Paolo Del Genio interviene sulla comunicazione del Napoli, che non è sempre di altissimo livello. Nella giornata di ieri si è alzato un altro polverone di polemiche per le parole pronunciate da Aurelio De Laurentiis a Manuel Parlato a Canale 21, a cui ha negato l’intervista, utilizzando frasi poco piacevoli. Che la comunicazione del Napoli abbia delle lacune è chiaro oramai da tempo, visto che De Laurentiis riesce ad essere aspramente attaccato, passando per la parte del torto, anche quando dice delle verità. Come nel caso dei giocatori africani, concetto che poteva essere declinato in tantissimi modi, perché tutti hanno avuto da ridire sul fatto che la Coppa d’Africa si giochi a gennaio, ma è stato espresso con toni e parole da bocciare nettamente.

Ma di esempi ce ne sarebbero tanti da fare, come quando il patron del Napoli ha parlato di tifosi frustrati e vessati perché volevano vincere. Nonostante le polemiche non cambia il modo di comunicare di Aurelio De Laurentiis e del Napoli. Sul tema è intervenuto anche Paolo Del Genio che su facebook lancia una frecciatina: “Faccio una domanda ai dirigenti del Napoli, ricordando al Napoli stesso che la mia speranza è che non sbaglino mai. Ma siamo così sicuri che veri amici sono quelli che ti dicono sempre bravo. Una critica fatta, con affetto, per provare a fare correggere errori strategico-comunicativi, non può essere più utile?”