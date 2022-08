Cioffi: “Rispetto Simeone e lo faccio allenare, ma non giocherà”

Giovanni Simeone vuole la cessione e chiede di vestire la maglia del Napoli. Il giocatore ha rifiutato già due club per attendere il Napoli, che però ha il problema di cedere Petagna. Oggi sull’argomento è intervenuto anche l’allenatore del Verona Grabriele Cioffi che ha detto: “Simeone? Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo rispetto, facendolo allenare tanto e mettendogli a disposizione lo staff, però non fa parte delle partite. Lui è serenamente allenato. Se non giocherà finché non sarà ceduto? Non ho tempo, e dunque devo fare delle scelte. E così farò“.

Simeone e gli altri che vogliono andare via dovranno tenere conto delle parole di Cioffi che dice: “L’idea è stata ben chiarita questa settimana, nella quale ho ribadito che chi indossa la maglia del Verona deve essere orgoglioso, e deve dimostrare questo orgoglio in settimana. Chi non vuole restare deve alzare il braccino e chiedere di andare via. Fortunatamente non l’ha fatto nessuno“.