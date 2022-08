Bargiggia: “Il Napoli entro sabato chiuderà tre affari”. Ecco i possibili nomi

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato le operazioni del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Secondo Paolo Bargiggia, il Napoli, nei prossimi giorni, chiuderà diversi affari sia in entrata che in uscita. La dirigenza del club di Aurelio De Laurentiis oggi ha chiuso per Sirigu, e nei prossimi giorni cercherà di mettere a disposizione di Luciano Spalletti un organico importante in vista della nuova stagione di serie A.

Paolo Bargiggia, su Twitter ha anticipato le prossime mosse del Napoli sul calciomercato: “Scaletta settimanale mercato del Napoli in ordine cronologico: prima esce Fabian Ruiz, probabile domani dopo aver chiuso su ingaggio con il Psg”.