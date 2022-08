Dalla Francia: “Keylor Navas al Napoli. De Laurentiis accontenterà Spalletti”

CALCIOMERCATO NAPOLI. KEYLOR NAVAS-NAPOLI. Ad una settimana dall’inizio del campionato, con la sfida di lunedì al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, il Napoli non conosce ancora il nome del proprio portiere titolare. Secondo la redazione di ‘Footmercato”, Aurelio De Laurentiis dovrebbe chiudere a breve per il pipelet costaricano Keylor Navas. Ne è certo il giornalista Santi Aouna che scrive su Twitter: “Il Napoli è pronto a pagare fino al 50% dell’ingaggio di Keylor Navas. Spalletti vuole che l’operazione venga chiusa rapidamente e idealmente vorrebbe avere Navas per la prima giornata di Serie A”.

Al momento il portiere del Psg sembra essere in vantaggio su Kepa per un questione di formula ancora non trovata con il Chelsea. Infatti il presidente partenopeo non vuole prendere il calciatore unicamente in prestito secco.