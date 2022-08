Contini alla Sampdoria: oggi le visite mediche, servono due portieri al Napoli

Nikita Contini è pronto al trasferimento alla Sampdoria, oggi visite mediche per il giocatore del Napoli. Repubblica, edizione Genova, fa sapere che il portiere italiano di proprietà del Napoli è pronto a trasferirsi alla corte di Giampaolo alla Sampdoria. Contini sarà il vice di Audero, con il Napoli che lo trasferisce in prestito secco. A questo punto De Laurentiis e Giuntoli dovranno trovare due portieri, anche perché sembra davvero difficile che possa restare Meret.

L’ex Spal non è il preferito di Spalletti e questo è chiaro. Ecco perché il Napoli sta trattando Navas nell’affare che porta Fabian Ruiz al Psg. Due trattative che non sono per forza collegate, ma sicuramente se ne sta parlando. Il destino di Meret sembra segnato, tanto che fino a qualche giorno fa aveva acconsentito al trasferimento allo Spezia, saltato perché il Napoli non riesce a chiudere per un altro portiere. Difficilissimo che Meret possa restare a fare il secondo portiere a Napoli, ecco perché con Contini alla Sampdoria bisognerà troverà anche un altro estremo difensore. Si parla sempre di Salvatore Sirigu che è svincolato e quindi può firmare con qualsiasi club. Spalletti chiede di risolvere in fretta il problema portiere, magari prima di lunedì 15 agosto, quando è in programma Verona-Napoli.