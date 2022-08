L’Equipe: Fabian Ruiz accetta il Psg, il Napoli lo cede

Fabian Ruiz ha accettato il trasferimento al Psg, al Napoli è stata fatta un’offerta di 25 milioni di euro più bonus. Sono ore decisive per il trasferimento di Fabian in Francia in Ligue 1. La volontà del giocatore è stata sempre decisiva, basti pensare che solo qualche settimana fa ha rifiutato la proposta del West Ham. Ora però le cose sono cambiate, anche perché il Napoli ha fatto capire al giocatore ed ai suoi agenti che Fabian poteva restare in panchina per tutta la stagione se non avesse rinnovato, cosa che gli avrebbe fatto saltare i Mondiali che cominciano a novembre.

Dalla Francia: Psg accordo con Fabian Ruiz

Una ulteriore conferma sulla cessione imminente di Fabian Ruiz da parte del Napoli arriva da L’Equipe che fa sapere come il centrocampista abbia accettato il Psg. Viene scritto che Fabian non è ancora un giocatore del Psg ma il primo passo è andato a buon fine, incassando il gradimento del centrocampista che fino a poco tempo fa sperava di liberarsi a paramentro zero per andare a giocare in Spagna. Ora Fabian ha un accordo con il club di Parigi che deve trovare l’accordo con il Napoli. De Laurentiis è impegnato nella trattativa Raspadori col Sassuolo, ma sul piatto ha anche i 25 milioni di euro più bonus del Psg. A queste condizioni è molto probabile che l’affare si chiuda in pochissimo tempo. Intanto Giuntoli sta trattando Nandez col Cagliari per sostituire Fabian.