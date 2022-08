Repubblica – Napoli e Sassuolo: contatti frenetici, Raspadori con lo sconto, ecco quando si chiude

Aurelio De Laurentiis e Giovanni Carnevali continuano a trattare per il passaggio di Giacomo Raspadori al Napoli. L’ultim’ora di Repubblica fa sapere che il Sassuolo ha fatto un ulteriore passo verso la cessione, abbassando le pretese da 40 milioni di euro a 35 milioni di euro. Il Napoli è ancora fermo ad un’offerta di 30 milioni di euro bonus compresi, ma De Laurentiis può aggiungere qualche altro milione, arrivando a 32 milioni di euro.

Raspadori al Napoli: quando si chiude

Insomma è una questione di dettagli, che però vanno limati ecco perché i due club continua a sentirsi costantemente. Lo hanno fatto nella giornata di ieri, continua a farlo oggi. Importante e decisiva la volontà di Raspadori che vuole solo il Napoli, un fatto che è stato determinante per sbloccare la trattativa ed indurre il Sassuolo alla cessione. Secondo quanto riferisce Repubblica l’affare tra Sassuolo e Napoli per Raspadori si può chiudere in 24 ore. Ma è possibile che si sblocchi già nella giornata di oggi, con un incontro lampo tra i dirigenti per mettere nero su bianco e poi dare il via alle visite mediche del giocatore. Intanto il club di Aurelio De Laurentiis sta per cedere Fabian Ruiz al Psg per 30 milioni di euro.