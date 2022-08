Sky – Di Marzio: “Raspadori al Napoli, le cifre” super offerta di de Laurentiis

Gianluca Di Marzio esperto di calciomercato di Sky Sport conferma Raspadori al Napoli, si può chiudere a 35 milioni di euro. Il presidente del Napoli in questi giorni ha sentito più volte Carnevali amministratore delegato del Sassuolo. Telefonate continue per limare i dettagli. Il Sassuolo si è convinto a cedere il giocatore quando ha capito che Raspadori voleva solo il Napoli e non c’era possibilità di altra trattativa. A quel punto i suoi agenti hanno forzato la mano con la dirigenza neroverde.

Raspadori al Napoli: chiusura della trattativa

Gianluca Di Marzio di Sky fa sapere che oggi ci sono stati ulteriori contatti positivi tra le parti, poi De Laurentiis e Carnevali si vedranno per un nuovo incontro definitivo per chiudere l’affare, che praticamente è già in chiusura. Di Marzio svela anche le trattative tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: “L’operazione potrebbe concludersi ad una cifra tra i 33 e i 35 milioni per il trasferimento di Raspadori al Napoli. A questi, andranno poi aggiunti dei bonus e un’eventuale percentuale sulla rivendita. Una cessione che per il Sassuolo sarebbe dunque parallela a quella di Scamacca al West Ham, segno di come gli incassi dei neroverdi sui propri giovani possano avere un riscontro anche in futuro“