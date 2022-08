Criscitiello: “Raspadori colpo Napoli. Problema per Spalletti, dove gioca? Sarà sostituito di Insigne?”

Michele Criscitiello di SporItalia parla del Napoli che sta chiudendo l’affare che porta Raspadori dal Sassuolo in maglia azzurra. L’attaccante dell’Italia di Mancini sarà chiamato molto probabilmente a sostituire Mertens nella posizione di trequartista vicino ad Osimhen.

Non sembra dello stesso avviso Michele Criscitiello che su Raspadori al Napoli dice: “Sarà un problema ed un dilemma per Spalletti. Perché lui è una prima punta ma è talmente intelligente da sapersi adattare a tutti i moduli. Ora bisogna capire se Spalletti lo utilizzerà come voce Osimhen o come sostituto di Lorenzo Insigne“. Fino ad ora tutte le indicazioni danno Raspadori come sostituto di Dries Mertens anche come posizione in campo. Quindi nel modulo di Spalletti può giocare trequartista. Ma Raspadori quando serve può essere usato anche come esterno o come falso nove.