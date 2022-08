Raspadori al Napoli, la conferma di Sky: siamo ai dettagli

Ultime notizie di calciomercato di Sky Sport: Giacomo Raspadori è pronto ad essere un nuovo giocatore del Napoli, il Sassuolo lo cede. Dopo l’incontro tra De Laurentiis e Carnevali a Castel di Sangro sembrava tutto finito, ma è stato decisivo l’intervento degli agenti di Raspadori ma soprattutto la volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra espressa fin dal primo minuto, tanto da tenere lontana anche la Juventus che voleva bloccarlo per prenderlo la prossima stagione.

Raspadori al Napoli: le ultime notizie di Sky

Raspadori è virtualmente un giocatore del Napoli. Sky fa sape che De Laurentiis e Carnaevali hanno chiuso l’affare con fitti collegamenti telefonici. In questo modo si è trovata l’intesa, anche roche il Sassuolo non poteva tenere in rosa un giocatore che oramai aveva deciso di andare via, anche perché il Napoli gli assicura un ingaggio da 2,5 milioni d euro, mentre al Sassuolo ne percepisce 700 mila. Anche il Sassuolo non ha potuto rinnovare il contratto ed alzare l’ingaggio per evitare che gli altri giocatori della rosa venissero a battere cassa. Il Napoli è pronto a sborsare 31 milioni di euro per Raspadori, anche se la formula e le cifre non sono ancora del tutto chiare. Mentre oramai ci sono pochi dubbi sull’arrivo di Raspadori in maglia azzurra.