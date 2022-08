Pedullà: “Il Sassuolo ha il sostituto di Raspadori. Cessione al Napoli imminente”

Il Napoli si avvicina sempre di più a Giacomo Raspadori, la trattativa è vicinissima alla chiusura ed arriva anche la conferma di Alfredo Pedullà. L’esperto di calciomercato di Sportitalia fa sapere che il Sassuolo ha già bloccato il sostituto di Raspadori, ovvero “Pinamonti che si trasferirà dall’Inter al club neroverde per 20 milioni di euro. Già dallo scorso 12 luglio il Sassuolo stava seguendo Pinamonti, ma nelle ultime ore la trattativa ha subito una forte accelerazione, anche perché stanno cedendo Raspadori al Napoli”.

Insomma sono ore decisive per vedere l’attaccante di 22 anni in maglia azzurra. Il Sassuolo ha abbassato le pretese economiche per Raspadori, con Carnevali e De Laurentiis che continuano a sentirsi per limare i dettagli. L’affare viene dato da tutti gli operatori di mercato come blindato, anche se mancano le ultime cose da mettere a posto per dare il via alle visite mediche. Contestualmente il Napoli porta avanti la cessione di Fabian Ruiz al Psg, altra trattativa che si avvia alla conclusione.