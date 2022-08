Carnevali: “Napoli, nessuna novità per Raspadori”, Bargiggia: “C’è da lavorare tanto”

Giovanni Carnevali amministratore delegato del Sassuolo parla di Giacomo Raspadori al Napoli: “Nessuna novità“. Questa la sentenza del dirigente neroverde che sa perfettamente che il giocatore vuole Napoli e lo ha detto anche al Sassuolo. Dall’altra parte c’è Carnevali che non vuole cedere all’offerta economica di Aurelio De Laurentiis ed addirittura ha alzato la richiesta a 45 milioni di euro, una cifra spropositata.

Calciomercato: Carnevali aspetta il Napoli

Sky Sport dà le ultime novità di calciomercato sulla trattativa Napoli-Sassuolo per Raspadori L’emittente satellitare ha intercettato Carnevali che ha detto: “Al momento non c’è alcuna novità. Cosa manca? Dobbiamo ancora parlare con il Napoli“. All’amministratore delegato del Sassuolo è stato chiesto anche di Pinamonti, che potrebbe essere proprio il sostituto di Raspadori: “Stiamo parlando anche con l’Inter, ma non solo con loro. Inoltre non c’è ancora l’intesa col giocatore”. Sull’affare Raspadori è intervenuto anche Paolo Bargiggia che su twitter ha scritto: “C’è ancora da lavorare parecchio come scrivevo questa mattina. Non scrivo mai a caso. Che poi si potrebbe fare è un altro discorso. Ma fin qui è cosi…“. Il Sassuolo prova a giocare al rialzo, ma potrebbe spezzare la corda se la tira troppo, anche perché il club azzurro è forte di un accordo blindato con il giocatore.