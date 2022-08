Alvino: “Chiamano pappone il presidente De Laurentiis, io rispondo con un dato”

Carlo Alvino parla di Aurelio De Laurentiis e lo difende, dati alla mano sul calciomercato, da chi lo definisce “pappone“. Il giornalista parlando a Radio Kiss Kiss Napoli dice: “C’è qualcuno che definisce De Laurentiis pappone, dicono che non investe nel calciomercato. Ma questi personaggi io rispondo con un dato specifico ed incontrovertibile: il Napoli è la seconda squadra del campionato italiano per soldi spesi fino ad ora“.

Alvino affonda il colpo e dice: “Quindi questo dimostra che alla fine il ‘pappone’ i soldi li sta cacciando e lo farà ancora di più con l’arrivo di Giacomo Raspadori, che porterà la spesa sul calciomercato del Napoli a 74 milioni di euro. Sono i fatti a dire questo“. Nello stesso tempo il club azzurro ha dato vita anche ad una importante campagna di taglio degli ingaggi, non confermando Mertens, Insigne, Ospina, Ghoulam e Malcuit. Inoltre ha ceduto Koulibaly per 40 milioni di euro, oggi si è sbloccato l’affare Petagna al Monza e anche Fabian Ruiz sta per essere ceduto al Psg per 25 milioni di euro. Quindi se da una parte spende, dall’altra De Laurentiis raccoglie. Nel mezzo c’è Luciano Spalletti che gradirebbe avere una rosa completa, ma ha già capito che sarà impossibile averla per la prima giornata di Serie A, visto che la situazione Raspadori viene portata per le lunghe.