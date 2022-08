Venerato: “Il Sassuolo vuole Pinamonti, stasera contatto De Laurentiis-Carnevali per Raspadori. Novità Simeone”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai dà le ultime notizie su Giacomo Raspadori al Napoli. Al momento la trattativa è in una fase di stallo, ma non per questo è naufragata. Il Sassuolo continua a chiedere tanto, forse troppo, per il cartellino del giocatore italiano che ha fatto capire perfettamente di voler cambiare squadra. L’agente di Raspadori Tullio Tinti ha “chiamato l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali comunicandogli che in serata Aurelio de Laurentiis lo contatterà per aderire o meno alla sua richiesta economica (35 più 5 di bonus)” dice Venerato.

Carnevali su Pinamonti, Napoli vuole Raspadori

Il club neroverde contestualmente sta trattando la cessione di Pinamonti con l’Inter con “Marotta che ha fretta di chiude il trasferimento“. Intanto il Napoli ha “ceduto Petagna al Monza e nella giornata di domani la società azzurra proverà a chiudere per Giovanni Simeone del Verona. L’accordo è già fatto e su questo abbiamo delle autorevoli conferme, si parla di 2 milioni di euro per il prestito ed un diritto di riscatto di 12 milioni di euro“. In pratica sarebbe le stesse cifre, tra parte fissa e bonus, che il Monza versa per acquistare Petagna dal Napoli. Secondo Venerato il Napoli “non vuole inserire l’obbligo di riscatto per il giocatore argentino e l’ultima parola spetterà al presidente del Verona Setti“.