Koulibaly rincuora un tifoso: «Napoli forte anche senza di me» VIDEO

Kalidou Koulibaly ha inviato un messaggio sui propri canali social ad un tifoso del Napoli preoccupato per il futuro della squadra azzurra.

Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli, oggi al Chelsea, ha voluto inviare un video messaggio ad un tifoso azzurro preoccupato per la campagna di calciomercato del club che ha visto partire tanti calciatori importanti come il senegalese, ma anche Insigne e Mertens.

«Ciao Daniele, sono Koulibaly, spero che stai bene. Ti voglio mandare un piccolo messaggio perché so che il Napoli ha perso qualche giocatore però è una squadra sempre forte. Non devi mollare mai, tu devi credere sempre nei tuoi sogni, spero di vederti prestissimo: ti mando un abbraccio forte. “Comunque non essere triste perché il Napoli è una squadra forte anche se siamo tanti ad essere partiti. Dispiace di essere partiti ma Napoli sarà sempre nel mio cuore: forza Napoli”». Queste le parole di Koilibaly.