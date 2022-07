Koulibaly al Chelsea, la reazione del piccolo tifoso del Napoli diventa virale sul web

Kalidou Koulibaly al Chelsea è una delle più grandi delusioni per i tifosi del Napoli. C’è tanto rammarico per aver perso il giocatore simbolo di questo Napoli, oltre ad essere uno dei più forti difensori del mondo. Una delusione assurda, perché in 9 anni ci si è affezionati molto, non solo al giocatore ma anche all’uomo e si pensava che Koulibaly potesse essere il futuro capitano dopo Insigne. Invece niente di tutto questo perché Koulibaly è stato venduto al Chelsea, con De Laurentiis che incassa 40 milioni di euro ma non ha ancora un sostituto all’altezza, come se la società fosse stata presa di sorpresa. Anche perché a dire di Giuntoli un’offerta per il rinnovo era stata fatta, ma dall’entourage del giocatore smentiscono categoricamente.

L’addio di Koulibaly al Napoli provoca molte reazioni, tra cui quella tenerissima di un giovane tifoso che ripreso dalla madre piange per Koulibaly. “Piangi perché va via Koulibaly?” chiede la donna: “Si, mi ero affezionato” dice il piccolo tifoso del Napoli, che non viene consolato nemmeno dalla prospettiva di un acquisto di Dybala. Come dargli torto, ogni tifoso azzurro si è affezionato a quel ragazzotto che da sconosciuto ha saputo conquistare una piazza intera. Come dimenticare i suoi interventi in scivolata, la sua potenza fisica e da leader in campo. Ma il Napoli ha deciso di venderlo, magari lui ha deciso di andare via, resta il fatto che fa male.