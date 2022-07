Dybala al Napoli: lo vuole De Laurentiis per infiammare la piazza, ingaggio top all’argentino

Paulo Dybala è il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis e dei tifosi del Napoli. Il club azzurro sta puntando gli occhi sul calciatore argentino che potrebbe dare grandissimo entusiasmo alla piazza dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea. Una delusione tremenda quella dell’addio al senegalese, che potrebbe essere in qualche modo colmata con l’acquisto di un top player. Secondo le ultime novità il Napoli con Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta per l’ingaggio di Dybala, per convincere l’argentino a vestire la maglia azzurra. Ovviamente bisogna convincere il giocatore, che ha una parola con l’Inter.

Napoli: l’offerta per l’ingaggio di Dybala

Ovviamente l’argentino non potrà aspettare all’infinito i nerazzurri che dopo aver acquistato Lukaku devono prima vendere se vogliono investire su un altro calciatore. Attualmente servono due cessioni a Marotta quella di Sanchez e Correa, ma in un mercato in cui girano pochissimi soldi è davvero complicato fare affari importanti.

Intanto De Laurentiis poer portare al Napoli Dybala ha offerto un ingaggio da 6 milioni di euro, insomma quello che prendeva Koulibaly. Ora sarebbe l’argentino il top player azzurro se accettasse l’offerta della squadra campana.

Ovviamente l’arrivo di Dybala allo stadio Maradona darebbe grandissimo entusiasmo alla piazza, ed a quel punto il club partenopeo potrebbe far partire anche la campagna abbonamenti, che per ora è ancora bloccata, come un po’ tutto il Napoli, in ogni sua sfaccettatura.

Il club è stato sorpreso dall’addio di Koulibaly, tanto che non ha immediatamente un sostituto: si parla del coreano Kim e di Acerbi, ma ci sono pochissime certezze. Intanto anche la radio ufficiale fa sapere che ci sono spiragli per la trattativa Dybala, il sogno dei tifosi che De Laurentiis vorrebbe esaudire. Un sogno che in tanti sperano che possa diventare preso una realtà, per risollevare l’umore dei tifosi partenopei.