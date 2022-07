Radio ufficiale: “Acerbi accetta il trasferimento al Napoli. Novità su Dybala”

Il Napoli deve cercare un sostituto di Kalidou Koulibaly nel più breve tempo possibile. Francesco Acerbi è uno dei nomi più gettonati, insieme a quello del coreano Kim Min-jae. Secondo quanto viene riferito nello speciale calciomercato di Radio Kiss Kiss “Acerbi ha dato piena disponibilità al trasferimento al Napoli. Ora tocca a Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti decidere cosa fare“. Il difensore ex Sassuolo ha 34 anni ed un contratto con la Lazio fino al 2025 ma è in totale rottura con una frangia di tifosi biancocelesti, per questo accetterebbe volentieri il trasferimento.

Anche Carlo Alvino ha commentato la notizia di Acerbi al Napoli: “Sostituire Koulibaly è praticamente impossibile. Quindi si fa un errore se si pensa di prendere un giocatore che lo vada a sostituire. Quello che si può fare è creare un reparto difensivo che sia pienamente funzionante e dia ampie garanzie“. Intanto sempre dalla Radio Ufficiale fanno sapere che le voci che accostano “Dybala al Napoli sono sempre più veritiere e c’è la volontà del club di fare un tentativo“. Ma lo stesso Alvino smorza l’entusiasmo: “Sulla strada che porta Dybala al Napoli c’è un grande ostacolo ed è Marotta. Se il giocatore ha un accordo con l’Inter non capisco come possa fare il Napoli a prendere l’argentino. Se invece non c’è alcun accordo, allora si può fare un tentativo. Visto che vanno di moda le autostrade (riferimento all’hashtag #A16 ndr) allora possiamo dire che il Napoli per Dybala è al casello di partenza della A1 Milano-Napoli“.