Pedullà: “Napoli tutto su Kim, nuovo contatto oggi. C’è un’alternativa”

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli: Alfredo Pedullà fa sapere che il club azzurro stra trattando per Kim Min-jae. Il gigante coreano del Fenerbahce viene esaltato anche da Marek Hamsik. Il club azzurro deve affrettarsi a trovare un sostituto, soprattutto se viene dall’estero, perché il campionato comincia il 14 agosto, con il Napoli impegnato il 15 agosto a Verona. Quindi bisogna consegnare un difensore a Spalletti entro breve tempo.

Secondo Alfredo Pedullà oggi è in programma una call tra gli agenti di Kim Min-jae ed il Napoli che sta insistendo per il giocatore. Il prezzo del coreano è di circa 20 milioni di euro, quindi si spenderebbe solo il 50% di quanti ricavato dalla cessione di Koulibaly. Col difensore del club turco, poi, bisognerebbe avere sicuramente un po’ di pazienza all’inizio, visto che dovrebbe inserirsi negli schemi difensivi di Spalletti. Ma da questo punto di vista il Napoli è coperto in qualche modo visto che Juan Jesus dà ampie garanzie. Intanto il Napoli porta avanti la trattativa per Kim Min-jae, ma secondo Pedullà c’è anche una alternativa ed è Francesco Acerbi della Lazio. Il difensore però ha 34 anni e la strada sembra difficilmente percorribile, proprio per la carta d’identità del difensore ex Sassuolo.