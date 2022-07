Hamsik: “Ho sentito De Laurentiis: voglio tornare a Napoli, magari come dirigente. Kim è forte, Difficile sostituire Koulibaly. Dybala…”

Marek Hamsik parla di un possibile ritorno a Napoli svelando anche il possibile ruolo come dirigente per la società di Aurelio De Laurentiis.

HAMSIK -NAPOLI. Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, ha parlato di un possibile ritorno in maglia azzurra. il calciatore del Trabzonspor ai microfoni di Radio Marte ha commentato l’addio di koulibaly e ha commentato la voce Dybala.

“Affetto per il Napoli? Non è cambiato niente, provo sempre grande affetto per il Napoli.

Tra poco giocherò la Supercoppa di Turchia? Sì, mancano un paio di giorni, poi ci sposteremo in Austria. Quale gol mi ha emozionato di più, tra i vari segnati con la maglia del Napoli? Quello in Coppa Italia, con il quale abbiamo vinto e portato il trofeo in città dopo vent’anni.

Contro la Juve ho segnato altri gol storici? Sì, ne ho più di un paio belli contro la Juve (ride, ndr)… Se solo ci ripenso, mi viene la pelle d’oca. Che idea mi sto facendo del Napoli che, dopo aver perso me, Albiol, Reina, Callejon e Higuain, ora non trattiene Ospina e Koulibaly? Sto sempre seguendo e leggendo ciò che accade… Mi dispiacerebbe molto, se Kalidou e Dries non restassero, considerando che è già andato via Insigne.

Perdere tre simboli in un solo anno è veramente troppo. I tifosi hanno bisogno di simboli, sono affezionati ai calciatori. Sarebbe un peccato perderli tutti in un colpo solo.

Ritorno a Napoli? Sono stato in estate in città, l’ho girata un bel po’, ho visitato anche il murales di Maradona“.

Hamsik nel corso dell’intervista ai microfoni del programma “Si Gonfia La Rete” ha poi aggiunto:

“Io dirigente del Napoli? Non è stata un’invenzione, ho sentito il presidente De Laurentiis recentemente, quando smetterò di giocare a calcio, possiamo fare qualcosa insieme”.

De Laurentiis vende il Napoli? “Spero di no, mi auguro continui ancora in azzurro a fare grandi cose. Mancavo da qualche anno a Napoli, in tre giorni – quando sono tornato in estate – non è cambiato niente, ho ricevuto tanto amore come al solito. Non ci ho capito niente. Questa è una cosa bellissima”.

“Miei figli giocatori del Napoli? Adesso sono ancora piccolini, se diventeranno grandi calciatori perché no?

Kim Min Jae per sostituire Koulibaly? Sarà difficile sostituire uno come Kalidou, è uno dei più forti difensori al mondo. Ma Kim è forte fisicamente, ha fatto una grande stagione, ed ha anche gran piede”.

Su Dybala : “Se viene uno come lui farebbe piacere a tutti, parliamo di un fuoriclasse. Sarebbe un gran colpo per il Napoli”.

Voglia di tornare? “Certo che lo voglio, quando finirò di giocare a calcio sicuramente. Adesso dico solo forza Napoli sempre raga”. Ha concluso Hamsik.