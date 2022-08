Bargiggia: frenata Raspadori, il Sassuolo alza ancora il prezzo

Ultime notizie di calciomercato per Raspadori al Napoli. Paolo Bargiggia riferisce di una frenata nella trattativa il Sassuolo vuole 45 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis è alle Isole Eolie e sta trattando la cessione del giocatore, ma il Sassuolo continua ad alzare il prezzo se fino a ieri chiedeva 40 milioni di euro, oggi si registra un altro rialzo.

Paolo Bargiggia su Twitter scrive: “Brusca frenata nella trattativa tra Napoli e Sassuolo per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e continuano a chiedere 45 mln nonostante le pressioni di giocatore e agenti. Fase di stallo ma certo è ancora presto per dire che è saltata definitivamente“. Il Napoli punta sulla netta volontà del giocatore di vestire la maglia azzurra, già manifestata al club. Al momento De Laurentiis offre 28 milioni di euro più il cartellino di Ounas. Certo l’ulteriore frenata non fa ben sperare Spalletti che sperava di avere una squadra già pronta per l’inizio del campionato, invece il Napoli è ancora un cantiere aperto.