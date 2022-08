Napoli, pronto a cedere Fabian al PSG, Spalletti sempre più agitato

Il Napoli continua nelle cessioni eccellenti, Fabian Ruiz e vicinissimo al PSG e Spalletti appare molto preoccupato.

Se dovesse partire Fabian Ruiz resterebbe una casella libera a centrocampo: in rosa ci cono Lobotka, Demme, Anguissa, Zielinski, Elmas e Gaetano, quest’ultimo nel mirino di diversi club tra i quali Cremonese e Parma. L’eventuale arrivo di Raspadori potrebbe consentire al tecnico di variare tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e in tal caso potrebbe anche non arrivare un altro centrocampista. Diversi, comunque, sono i profili monitorati da tempo dal club azzurro, a cominciare da Barak del Verona. Altri centrocampisti seguiti Lo Celso del Chelsea e Nandez del Cagliari.

Spalletti è sempre più agitato perché ha già perso mezza squadra titolare rispetto alla scorsa stagione. I nuovi arrivi, sulla carta di grande qualità, restano comunque delle scommesse e la squadra ad oggi sembra ancora sguarnita.

Il lungo ciclo Benitez/Sarri, fondato su calciatori già affermati di squadre di alto livello europeo (Real Madrid, Liverpool, Ajax e PSV) e su giovani – ma già con decine di presenze in serie A- provenienti da botteghe italiane di discreta qualità (Verona, Udinese, Empoli) si è definitivamente concluso.

Un filo logico ed economico evidente, che ha consentito al club un risparmio di ingaggi lordi di circa 60 milioni, mettendolo al riparo sia dal prossimo sicuro bilancio in rosso al 30 giugno 2022 (che sarà reso noto solo nella prossima primavera) che da un’eventuale mancata qualificazione alla Champions League.

Le amichevoli internazionali hanno confermato alcuni dati che in vista dell’imminente inizio del campionato di serie A preoccupano il tecnico. Se lo scorso anno, Spalletti era convinto che il gruppo potesse giocarsi lo scudetto, questa volta in conferenza stampa ha espresso moltissime perplessità, il Napoli in questo momento è ben lontano da essere una squadra convincente.