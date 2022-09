Napoli-Apple, De Laurentiis e Cook: partnership su diritti tv. Spuntano nuovi dettagli, l’ad invitato al Maradona

Spuntano nuovi dettagli sull’ incontro tra il patron del Napoli De Laurentiis e il CEO di Apple, Tim Cook. Il patron azzurro avrebbe gettato le basi per una collaborazione tra il calcio italiano ed il brand americano. In quest’ottica il Napoli sarebbe al centro del progetto con il gigante di Cupertino, con una collaborazione esclusiva in stile Amazon .

Asse Napoli-Apple, Aurelio De Laurentiis e Tim Cook, hanno discusso di una collaborazione esclusiva come quella in corso con Amazon.

Tim Cook , scrive il quotidiano il Mattino, è rimasto a parlare con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. I due si sono intrattenuti sia prima della consegna della laurea honoris causa che nel corso della visita all’Academy della Apple nel polo di San Giovanni a Teduccio. Da tempo, De Laurentiis è in contatto con i vertici della Apple per discutere l’ipotesi di una partnership innovativa tra la serie A, il suo club e Apple.

Collaborazione esclusiva che andrebbe in linea con quella in corso tra il Napoli e Amazon, unica nel suo genere in Italia. Il colosso americano della tecnologia e dell’elettronica di consumo nel 2022 è sbarcato nel mondo dei diritti tv legati allo sport. Apple ha rilevato i diritti esclusivi della Major League Baseball con un accordo pluriennale e soprattutto quelli della Mls che è divenuta la prima grande lega sportiva degli Stati Uniti. E per la prima volta sarà sponsor del Superbowl (potrebbe essere solo il passo preliminare per rilevare i diritti sulla Nfl). Una svolta epocale che può estendersi anche nella serie A Italiana e in Europa.

DE LAURENTIIS INVITA TIM COOK AL MARADONA

L’obiettivo di De Laurentiis è quello di aprire una collaborazione con Apple sia in ottica Napoli, sia sui diritti tv del calcio italiano. Questo l’argomento che ieri il patron azzurro ha toccato anche con Tim Cook. Apple pare intenzionata a non fermarsi agli sport americani. Prima di Amazon Tv anche Apple Tv+ avrebbe presentato un’offerta per i diritti tv della Champions League in streaming. Il gigante di Cupertino vuole investire ancora di più nel calcio, visto che i mondiali del 2026 si disputeranno proprio in Canada e negli Stati Uniti.

De Laurentiis ha accolto Cook assieme al rettore Lorito e al sindaco Manfredi ed è rimasto a lungo a parlare con il CEO di Apple prima della consegna della laurea honoris causa alla Federico II. Durante la visita all’Apple Academy a Napoli Est che ha formato 2000 studenti di 77 diversi Paesi dal 2016, De Laurentiis ha dato la disponibilità del Napoli per qualsiasi forma di iniziativa legata alla sede di San Giovanni a Teduccio e ha invitato Cook ad assistere a una partita allo stadio Maradona degli azzurri nei prossimi mesi.