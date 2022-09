Napoli, De Laurentiis: «Incontro piacevole con Tim Cook numero uno di e Apple»

Aurelio De Laurentiis e Tim Cook, il patron del Napoli e l’amministratore delegato di Apple, si sono incontrati alla Federico II.

Aurelio De Laurentiis e Tim Cook si sono incontrati oggi a Napoli. Il patron della SSC Napoli ha commentato l’incontro con l’amministratore delegato di Apple, tra le aziende più importanti al mondo.

Le parole di De Laurentiis su Tim Cook

«Incontro piacevole in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II» ha commentato su Twitter De Laurentiis a margine dell’evento che si è tenuto alla Apple Academy di San Giovanni a Teduccio «Insieme con noi il Rettore Lorito, il sindaco di Napoli Manfredi e il presidente dell’Unione Industriali di Napoli Jannotti Pecci».

Cook in occasione del suo Honorary Degree alla Federico II (dove si laureò mio padre Luigi) insieme al Rettore Lorito, al sindaco di Napoli Manfredi e al presidente dell’Unione Industriali di Napoli Jannotti Pecci #ADL pic.twitter.com/8hRk1DqMqR — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 29, 2022

Tim Cook, ceo Apple, oggi ha ricevuto la Laurea honoris causa in Innovation and International Management nell’Aula Magna della Federico II, in corso Umberto I 40. Presenti il rettore Matteo Lorito e Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni della Federico II. La Laudatio Academica è toccata a Luigi Cantone, professore di Economia e gestione delle imprese dell’ateneo federiciano. Ha poi seguito la Lectio Magistralis di Tim Cook e il conferimento della laurea.

In futuro potrebbe esserci una partnership tra il Napoli e la prima azienda al mondo: la Apple. Se il Napoli riuscisse a chiudere questa collaborazione avrebbe tra i suoi partner la Apple e Amazon. Si tratta di aziende di caratura mondiale e farebbero crescere a dismisura il brand Napoli”.