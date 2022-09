De Laurentiis incontra il numero uno di Apple: grossa partnership in vista? Il retroscena

De Laurentiis incontra il numero uno di Apple. Potrebbe esserci una partnership tra il Napoli e la prima azienda al mondo.

Importanti novità per il club azzurro. Il giornalista Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, ha annunciato una nuova partnership su cui sta lavorando la società: “A Napoli c’è la Apple. Nel pomeriggio Aurelio De Laurentiis incontrerà Tim Cook, numero uno di Apple. Non si vedranno perché la Apple vuole comprare il Napoli, sia chiaro. Oggi il presidente Aurelio De Laurentiis si recherà a San Giovanni a Teduccio, una delle sedi della nota azienda. Potrebbe esserci una partnership tra il Napoli e la prima azienda al mondo: la Apple. Questa è una notizia estremamente importante. Se il Napoli riuscisse a chiudere questa collaborazione avrebbe tra i suoi partner la Apple e Amazon: ci rendiamo conto? Si tratta di aziende di caratura mondiale e farebbero crescere a dismisura il brand Napoli”.

Il conduttore della trasmissione radiofonica prosegue e si sofferma sulla visita di Federico Pastorello a Castel Volturno: “Iniziamo subito con Alex Meret. Il procuratore Pastorello è a Castel Volturno per parlare del contrato del suo assistito: le parti sono vicinissime. Il portiere rinnoverà col Napoli fino al 30 giugno 2026“. Sui nazionali: “Sono rientrati quasi tutti, non c’è Lozano. Saranno da valutare le condizioni del messicano in vista delle prossime partite”.

Tim Cook, ceo Apple, oggi ha ricevuto la Laurea honoris causa in Innovation and International Management nell’Aula Magna della Federico II, in corso Umberto I 40. Presenti il rettore Matteo Lorito e Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni della Federico II. La Laudatio Academica è toccata a Luigi Cantone, professore di Economia e gestione delle imprese dell’ateneo federiciano. Ha poi seguito la Lectio Magistralis di Tim Cook e il conferimento della laurea.

Presente anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha subito avvicinato per un saluto il ceo di Apple. Dopo la cerimonia, l’ad Apple è accompagnato dalla sua vicepresidente Lisa Jackson a San Giovanni, a visitare l’Academy Apple.