L’1 agosto 1926 nasce la SSC Napoli, Associazione Sportiva Calcio Napoli, sotto la presidenza di Giorgio Ascarelli. Sono passati 95 anni da quando il regime fascista decise che il campionato di calcio dovesse avere anche rappresentanze del Sud ed impose alle squadre di unirsi fra loro e creare una singola rappresentanza calcistica territoriale con un nome italiano. Ma l’Internaples già aveva provveduto 4 anni prima a fondere le due compagini esistenti (il Naples Foot-Ball Club e l‘Unione Sportiva Internazionale Napoli). Si trattava solo di ricambiare il nome, e fu fatto in Associazione Calcio Napoli dall’allora Presidente Giorgio Ascarelli.

1 AGOSTO 1926, NASCE LA SSC NAPOLI

Il primo agosto 1926 iniziava ufficialmente la vita della SSC Napoli. Nata dapprima come Associazione Calcio e poi diventata Società Sportiva nel 1964. Fu l’industriale Giorgio Ascarelli a fondare il club e ne assunse la presidenza. Il debutto nella massima serie italiana avviene immediatamente, ma nelle due stagioni successive si arriverà a una retrocessione. La federazione di quel periodo “ripesca” il club partenopeo, premiandola per gli sforzi portati avanti per competere coi più potenti club settentrionali. La maglia ufficiale della neonata SSC Napoli era azzurra.

Dopo anni di duro lavoro il Napoli riesce a diventare uno dei club più importanti del panorama italiano fino a confermarsi definitivamente negli anni di Maradona, con cui vince due campionati consecutivi. La storia più recente racconta del fallimento nel 2004 che coincide con l’avvento alla massima carica di Aurelio De Laurentiis, sotto la cui guida gli azzurri crescono anno dopo anno. La realtà attuale racconta di una squadra sempre protagonista in Italia, capace di contendere alla Juventus più volte lo scudetto. solo la malasorte e qualche svista arbitrale di troppo hanno negato alla SSC Napoli almeno altri due scudetti. Sono passati 95 anni e tante cose sono successe. Siamo passati dal paradiso all’ inferno più volte. Ma se oggi continuiamo a sognare è anche grazie a chi quel sogno l’ha creato.

La Ssc Napoli 1926 è nata in realtà nel 1922. Ecco la vera storia

In copertina il video dei 95 anni di storia della SSc Napoli, da Ascarelli a Maradona fino all’era De Laurentiis.