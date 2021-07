Luciano Spalletti non fa grandi richieste al calciomercato del Napoli, ma almeno vorrebbe tenersi i migliori calciatori. Il Napoli pensa al bilancio e quindi se dovesse capitare un’ottima offerta per uno dei big lo lascerà partire. E’ un gioco di equilibri che è molto sottile. Intanto il Napoli con quattro cessioni ‘minori’ può far ripartire, almeno in parte, il calciomercato. Gli obiettivi chiesti da Spalletti sono due e De Laurentiis e Giuntoli stanno lavorando per accontentare il tecnico partenopeo. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport:

Sin dal momento della firma, eravamo a fine maggio, Luciano Spalletti non ha mai chiesto la luna al presidente Aurelio De Laurentiis, capendo la delicatezza di un momento storico, non certo di crisi solo per il Napoli. E finora il tecnico è stato sempre attento a dire la sua senza urtare il patron, ma sottolineando ogni volta l’importanza della conferma dell’attuale rosa, senza cessioni eccellenti. Da parte sua il presidente non può far proclami e deve star attento a non ingrossare un debito che a giugno era ben oltre i 20 milioni di euro. Ma spera che le situazioni di mercato lo mettano nelle condizioni di poter realizzare entro agosto quei due colpi per sistemare la rosa e mettere il tecnico nelle miglior condizioni per lavorare.