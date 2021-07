Emerson Palmieri e Berge al Napoli: De Laurentiis vuole accontentare Spalletti

Ultime notizie per il calciomercato del Napoli con Berge ed Emerson Palmieri come obiettivi. Cristiano Giuntoli è impegnato nelle cessioni ‘minori’ che sbloccheranno il mercato azzurro. A cominciare da agosto per moltissime squadre di Serie A si comincerà a fare sul serio con gli acquisti, anche se bisognerà sempre prima dare un occhio alle cessioni. Giuntoli e De Laurentiis vogliono portare Emerson Palmieri e Berge al Napoli e stanno studiando il piano d’azione per accontentare Luciano Spalletti. Le operazioni non sono semplici, ma nemmeno impossibili, anche perché entrambi i giocatori hanno espresso la volontà di vestire la maglia azzurra.

Berge ed Emerson Palmieri: trattativa in corso

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulle ultime notizie legate a Berge ed Emerson Palmieri al Napoli:

Per questo fra i tanti profili di terzini sinistri e centrocampisti seguiti dallo scouting del Napoli, i dirigenti puntano gli occhi soprattutto sull’italo-brasiliano Emerson Palmieri del Chelsea e sul norvegese dello Sheffield United Sander Berge. Il primo perché ha già lavorato con Spalletti e vedrebbe risalire la propria autostima venendo a Napoli agli ordini dell’allenatore che lo ha valorizzato più di tutti, alla Roma. Il norvegese ha un percorso diverso ma due anni fa rimase impressionato dal pubblico del San Paolo quando giocava col Genk e già da allora – in un sondaggio – aveva dato la disponibilità a trasferirsi a Napoli, meta gradita per lui. Certo non sarà semplice trattare con due club di Premier che hanno meno problemi finanziari delle società italiane. Ma De Laurentiis con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta cercando le chiavi giuste per dare due rinforzi a Spalletti. In alternativa si punta sul greco Tsimikas (Liverpool) e sull’uruguaiano Vecino (Inter).

