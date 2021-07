Il calciomercato del Napoli potrebbe trovare ‘nuovi acquisti’ anche da qualche giovane presente in rosa. Zanoli e Gaetano sono due dei giovani, osservati speciali di Spalletti. Zanoli ha fatto un’ottima impressione al tecnico partenopeo durante il ritiro di Dimaro, l’infortunio di Demme potrebbe spalancare le porte a Gaetano, anche se i ruoli sono molto diversi. Il centrocampista, però, non è un centrale da centrocampo a due e forse nemmeno un regista puro. Tenerlo in rosa sarebbe una scommessa, ma Spalletti potrebbe decidere di puntare sul giocatore per ‘insegnargli’ un nuovo ruolo.

Gaetano e Zanoli: il Napoli li blocca

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle operazioni della SSCN legate a Zanoli e Gaetano:

Alessandro Zanoli, 20 anni, terzino destro, prelevato nel 2018 dal Carpi, è una delle rivelazioni del ritiro trentino. Sfiora il metro e novanta, ha falcata e gamba, è tecnico, sa difendere. È reduce dal prestito al Legnago in Serie C dove ha giocato 37 partite, ha appena in Serie B, piace alla Reggina. Ha mercato, ed è un altro talento, Gianluca Gaetano (21), reduce dalla positiva esperienza di Cremona. Proprio i grigiorossi hanno chiesto di nuovo il

prestito, deciderà (anche) Spalletti che per ora lo utilizza come centrocampista centrale anche se il suo ruolo naturale è quello di trequartista o mezzala.

Napoli, altre notizie di mercato