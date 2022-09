SKY: “L’agente di Meret a Castel Volturno: sul tavolo il rinnovo ed anche Gaetano”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Sky Sport rivela che Federico Pastorello, l’agente di Alex Meret, ha appena varcato l’uscio d’ingresso del “Konami Training Center” di Castel Volturno. Il noto procuratore, che ha nel suo portfolio numerosi calciatori, è approdato nella sede d’allenamento del Napoli per parlare della situazione contrattuale di Meret ma non solo. Pastorello è infatti anche il procuratore di Gianluca Gaetano, che è partito proprio dal settore giovanile per poi spiccare il volo verso la Serie A con la promozione conquistata con la Cremonese.

Secondo quanto rivela Sky Sport, il Napoli e l’entourage del portiere ex Spal ed Udinese stanno discutendo del rinnovo del contratto, con la definizione dei bonus e della durata del contratto. Secondo Sky le due parti dovrebbero legarsi fino al 2025 mentre Valter De Maggio ritiene che il 30 giugno 2026 sia la data di scadenza del nuovo legame, a Radio Goal, trasmissione in onda sull’emittente ufficiale di Radio Kiss Kiss Napoli.

E’ un giorno importante per il percorso che porta al rinnovo di Meret con il Napoli, come anche a quello di Gaetano. Pastorello ascolterà le opinioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e poi se le due parti dovessero trovare un accordo, il prossimo step potrebbe essere la stretta di mano decisiva per la firma.