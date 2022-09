Pastorello: “Meret uno dei migliori portieri al mondo, estate assurda”

Federico Pastorello agente di Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Calciomercato.it, su Tv Play, a margine del “Social Football Summit”. L’agente del giocatore azzurro, ha detto: “Molto probabilmente il Napoli si è trovato nelle condizioni di dover tenere per forza Meret in rosa come primo portiere. Lui però ha risposto sempre da grande professionista. Ma io non ne vedo dubbi perché l’ho sempre ritenuto uno dei portieri più forti al mondo. In ogni caso è stata un’estate assurda“.

Poi Pastorello ha aggiunto: “Meret gioca già in un grandissimo club, ma sono assolutamente certo che potrà andare a giocare in uno dei tre o quattro top club di livello mondiale. Ora sta avendo un po’ di continuità ed era quello che probabilmente gli mancava. Al giocatore Vanni fatti solo i complimenti perché trovare la concentrazione dopo quello che ha vissuto non era assolutamente semplice“. Sul rinnovo di Meret col Napoli ha detto: “Il dialogo va avanti e c’è grande fiducia che si possa trovare l’accordo tra le parti “.