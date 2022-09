Repubblica annuncia: Rinnovo Meret, ecco quanto guadagna

Alex Meret verso il rinnovo di contratto con il Napoli, secondo Repubblica il giocatore firmerà un contratto fino al 2027. Già nella giornata di ieri il manager di Meret ha aperto le porte ad un rinnovo di contratto che sembra oramai vicinissimo. Le trattative si erano bloccate durante il calciomercato estivo, quando l’ombra di Navas non scaldava il cuore di Meret che chiedeva di giocare con continuità dopo tre anni vissuti da comprimario.

Rinnovo Meret: la situazione

Ora le cose sembrano cambiate, con la società che punta forte sul rinnovo di Meret, ecco quanto scrive Repubblica: “Ha le idee chiare: vuole legarsi al club azzurro fino al 2027. La sua volontà naturalmente è fondamentale per la trattativa che è ripresa a settembre. I colloqui tra il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, e l’agente Federico Pastorello procedono spediti. Il Napoli ha intenzione di premiare i progressi mostrati dal 25enne friulano e ritoccherà verso l’alto l’ingaggio ( 1,4 milioni) proposto in estate. Uno sforzo per riconoscere i meriti di Meret, capace di gestire la pressione proprio nel momento più difficile della sua carriera“.