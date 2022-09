Meloni vince le elezioni, il commento di Piccinini: ” ‘ccezionale”

Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia vince le elezioni politiche 2022, arriva anche il commento calcistico di Sandro Piccinini. Il giornalista ha ripreso alcuni suoi famosi slang per commentare il risultato delle elezioni politiche in Italia. A trascinare il centrodestra (che ha circa il 44% delle preferenze) c’è stata la Meloni che ha preso da sola circa il 26,5% delle preferenze. Caduta di Salvini che può scendere sotto il 9%, con una debacle soprattutto al Sud dove non ha sfondato ed invece ha recuperato consensi Forza Italia con Berlusconi. Il Movimento 5 Stelle invece supera il 15%, mentre il Pd si attesta intorno al 19%. Tonfo totale per Di Maio che non sarà nel nuovo governo, dato che il suo Impegno Civico fa fatica ad arrivare all’1%.

Ecco il commento di Piccinini: “Risultato ‘ccezionale per Giorgia Meloni. Salvini? Non va! Conte al 16%! Proprio lui! Letta domani a rischio esonero. Calenda e Renzi salvano la pelle. Berlusconi Immortale. Sciabolate disperate di Bonino e Paragone per arrivare al 3%“.