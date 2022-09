Gazzetta – Qualità al top, così Spalletti gli ha cambiato la vita

Piotr Zielinski in questo inizio di stagione ha preso per mano il Napoli di Luciano Spalletti. Il polacco ha dimostrato continuità di rendimento nelle partite disputate ed è proprio questo aspetto che bisogna monitorare. Perché sulla qualità e a classe di Zielinski non si discute, ma negli anni non ha mai fatto un campionato intero ad alti livelli. Ora sembra più cosciente, mentalmente più pronto e più leader della situazione. Una maturazione che è cominciato forse già nel periodo di Gattuso, quando si prendeva più volte la responsabilità di andare a parlare in situazioni difficili.

Evoluzione Zielinski, la mossa di Spalletti.

L’upgrade di Zielinski viene raccontato da Gazzetta dello Sport che scrive: “La qualità al centro. Si può riassumere così l’idea di calcio di Luciano Spalletti che da sempre ama due tipi di calciatori, i registi e gli incursori. Alla Roma, però, trasformò una mezzala in un trequartista d’assalto (Perrotta), a Napoli ha riconvertito Zielinski nel suo ruolo originario facendogli fare un passo indietro rispetto alla passata stagione quando il polacco agiva dietro la punta. Il Napoli palleggia e accelera, se ci pensate bene sono le due cose che Piotr sa fare meglio ed allora è del tutto normale che sia lui il giocatore fulcro di questo splendido inizio di stagione della formazione azzurra che sabato si prepara ad affrontare il Torino. Zielinski a centrocampo non è certamente una novità, visto che anche ad Empoli era stato impostato così dopo essere approdato ad Udine con la fama del classico “dieci”. Zielinski però insieme a Lobotka e Anguissa è uno Zielinski mai visto prima perché questa mediana è inedita nonostante i tre fossero già a Napoli insieme lo scorso anno. Scacciato il fantasma di Fabian Ruiz, che troppo spesso impediva in pratica a Zielinski di calpestare le zolle a lui più gradite“.