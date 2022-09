Ruud Gullit: “Scudetto, Napoli favorito. Gioca in maniera fantastica”

Ruud Gullit ex giocatore del Milan, in una intervista a Gazzetta dello Sport parla della corsa scudetto: “Il Napoli è la favorita“. L’attaccante che ha vissuto le sfide al titolo con il Napoli di Diego Armando Maradona commenta la Serie A e la stagione in corso, che vede gli azzurri di Spalletti al primo posto con l’Atalanta dopo la vittoria proprio con il Milan a San Siro.

Corsa scudetto: Gullit vota Napoli

“Il mio favorito per adesso è il Napoli: gioca in modo fantastico. È una squadra organizzata, ma lascia esprimere pure la fantasia individuale. Però anche il Milan è su quel livello. La Juve è in crisi, vediamo se la risolverà in tempi brevi. L’Inter ha ampi margini di crescita. Occhio anche a Roma e Atalanta” dice Gullit a Gazzetta dello Sport.

Parlare ora di favorita per lo scudetto, dopo appena sette giornate di campionato, sembra troppo. Ovviamente nessuno nega che la squadra di Spalletti stia dimostrando delle ottime qualità, anche perché è prima pure nel proprio girone di Champions League. Inoltre ha dovuto fare a meno anche di Osimhen nelle ultime giornate e non sembra averne risentito.

Ma allo stesso tempo non bisogna scaricare troppe pressioni sul Napoli che ha un gruppo giovane che si sta amalgamando al meglio ed ha bisogno ancora di crescere, soprattutto dal punto di vista della mentalità.