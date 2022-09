Deulofeu: “Scudetto, il Napoli è forte se la gioca con Milan e Inter”

Gerard Deulofeu parla della corsa scudetto, secondo il giocatore spagnolo Milan, Napoli e Inter si giocano il titolo. La classifica dopo sette giornate vede anche la sua Udinese nelle zone altissime della classifica, al terzo posto dietro Napoli e Atalanta che sono a pari punti. Ecco l’intervista di Deulofeu a Tuttosport.

Lei ha giocato in Liga e in Premier: è così distante quel calcio dal nostro?

«Soprattutto la Premier è molto diversa. Lì si gioca un calcio tutto difesa e attacco, anche in modo disorganizzato, il contrario di quanto accade in Italia. Mentre in Liga c’è

più qualità: si pensa a proporre di più e ad attaccare».

Nel futuro si vede allenatore?

«No, allenatore no, ma mi piacerebbe restare in questo mondo magari lavorando su tutto ciò che aiuta un giocatore a migliorare le sue prestazioni».

Gerry, una curiosità: a vedere l’Inter da vicino, è in crisi come scriviamo noi giornalisti?

«L’Inter è una grande squadra e, se perde una partita, si inizia a parlare di crisi. Prima di affrontarli ho analizzato a fondo quanto avevano fatto. È vero, hanno qualche punto debole, ma l’Inter resta una squadra forte che con Milan e Napoli sarà lì per vincere lo scudetto».