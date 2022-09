Mertens e la lite con il Napoli. Dopo alcuni mesi viene fuori la verità

La Lite tra il Napoli e Mertens si è rivelata una fake news, dopo mesi esce fuori al verità sul presunto contrasto.

CALCIO NAPOLI. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha annunciato la procedura per dare a Mertens la cittadinanza onoraria. Omaggio ad un uomo che ama la città ed ha deciso di continuare a viverci anche dopo il trasferimento al Galatasaray, club turco.

Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo molto lungo. Mertens si è accorto tardi che non sarebbe stato possibile restare al Napoli e che oramai il ciclo in azzurro stava terminando. C’era quell’ingenua concezione di poter restare, anche perché il belga non ha mai chiesto di andare via. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato.

Mertens per amore del Napoli ha rifiutato un’offerta molto alta della Juventus. Alla fine ha scelto la Turchia e tra i benefit ha inserito una casa vista mare, in stile Posillipo, e biglietti aerei per l’Italia. Perché lui vuole tornare sempre nella sua amata Napoli.

MERTENS E LA LITE CON IL NAPOLI

Nei giorni caldi del rinnovo, si era diffusa la voce di una lite con il Napoli. Spalletti lo aveva utilizzato poco durante il campionato anche se nonostante tutto Mertens chiuse con un bottino di undici gol.

A distanza di mesi, emerge la verità: Mertens non ha mai litigato o discusso con Aurelio De Laurentiis, anzi il belga si è lasciato con un sorriso ed un abbraccio con tutta la dirigenza azzurra, dal patron, a Cristiano Giuntoli e Spalletti.

Durante Napoli-Liverpool il belga è stato il primo tifoso del Napoli, il club azzurro a fine gara lo ha accolto nello spogliatoio dove ha potuto riabbracciare i vecchi compagni e dare qualche suggerimento ai nuovi, come ha rivelato Giacomo Raspadori.