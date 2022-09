De Canio: “Spalletti faceva bene a chiedere un altro portiere al posto di Meret”

Gigi De Canio commenta il Napoli a Campania Sport. L’allenatore prende posizione anche sulla questione Alex Meret. Il Napoli vuole rinnovare il contratto del portiere, con l’agente di Meret che ha aperto le porte alla firma. Ma in estate l’estremo difensore è stato molto vicini ad essere ceduto. Secondo De Canio “Spalletti in estate a chiedere un altro portiere che andasse a mettere pressione al giocatore. Se c’è qualcuno che ha sbagliato è stato proprio Meret, chiedendo di giocare per forza. Sono cose che un professionista non deve fare. Nessuno può avere il posto garantito, in una rosa ci deve essere sempre una sana competizione“.

De Canio ha poi aggiunto: “Il Napoli ha reagito bene dopo i mugugni del finale della scorsa stagione. Malumori che potevano dare fastidio, nonostante la squadra avesse raggiunto un ottimo risultato, al netto degli infortuni e di altri problemi che ha avuto. Spalletti si è un po’ risentito da questo punto di vista ed ha fatto anche un po’ provocatorie per mettere le cose in chiaro “.